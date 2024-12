Calciomercato Roma: il Marsiglia pensa a Zalewski per gennaio. Il giocatore non rinnoverà con i giallorossi

Nicola Zalewski, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con la Roma. Per questo, come scrive Matteo Moretto, le parti sono al lavoro per trovare una sistemazione a gennaio, con il Marsiglia di De Zerbi che ha chiesto informazioni per l'esterno polacco. Su di lui, però, non ci sono solo i francesi: diverse squadre, infatti, sono alle finestra per prenderlo a zero il prossimo giugno.

