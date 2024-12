Il Cagliari pensa al ritorno di Eldor Shomurodov. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società rossoblù è alla ricerca di profili offensivi in vista della sessione invernale di calciomercato e potrebbe tornare di moda il nome del centravanti della Roma, il quale ha già giocato in Sardegna nella passata stagione. L'attaccante uzbeko piace all'allenatore Davide Nicola come profilo da affiancare a Roberto Piccoli e Leonardo Pavoletti.

(gasport)