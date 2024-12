Calciomercato Roma: giallorossi sulle tracce di Netz. Sul giocatore anche il Milan

Non solo il terzino destro, la Roma cerca anche un laterale mancino da alternare ad Angelino. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Luca Netz, classe 2003 del Borussia Mönchengladbach. Oltre al club giallorosso ci sarebbe l’interesse di un’altra italiana: il Milan. La cifra che le due squadre dovrebbero andare a sborsare sarebbe di più di 10 milioni di euro.

AC Milan and As Roma are planning to move over €10 million for Borussia Monchengladbach left-back Luca Netz.

