Calciomercato Roma, Ghisolfi non può sbagliare a gennaio: i Friedkin tengono sotto osservazione la posizione del ds

Il 2 gennaio 2025 inizierà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato e la Roma è chiamata a effettuare alcuni colpi per rinforzare la rosa e provare a raggiungere l'obiettivo del piazzamento nelle coppe europee. Come rivelato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, sarà un mese fondamentale per Florent Ghisolfi: il direttore sportivo non può sbagliare a gennaio e i Friedkin tengono sotto osservazione la sua posizione.

