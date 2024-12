Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: piace Reitz del Borussia Mönchengladbach. Su di lui anche Lazio, Manchester City e Inter

La Roma continua a essere molto attiva sul mercato e Florent Ghisolfi avrebbe messo nel mirino un nuovo centrocampista. Come riportato dal portale che si occupa di calciomercato, i giallorossi sarebbero interessati a Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 ma a partire dall'estate 2026 si attiverà una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. Il club tedesco lo considera un perno della rosa e vorrebbe trattenerlo, motivo per cui un trasferimento a gennaio appare piuttosto complicato. Inoltre sulle tracce del ventiduenne ci sarebbero anche Lazio, Manchester City e Inter.

