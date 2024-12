Calciomercato Roma, dall'Argentina: per la difesa occhi puntati su Di Cesare del Racing

Occhi puntati sulla difesa in casa Roma. Come scrivono dall'Argentina, infatti, i giallorossi sono fortemente interessati a Marco Di Cesare, difensore centrale 22enne che ha vinto la Copa Sudamericana con il Racing Avellaneda. Il club capitolino è pronto a pagare sette milioni di dollari più 3 di bonus per il centrale argentino. L'unico ostacolo per la società di Dan Friedkin è rappresentato dal regime di Fair Play Finanziario. Se non dovesse riuscire a prenderlo a gennaio, la Roma è pronta comunque ad investire su di lui in primavera, con il calciatore che arriverà in Italia la prossima estate.

(tycsports.com)

