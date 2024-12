Calciomercato Roma, dall'Argentina: anche l'Inter su Di Cesare

C'è anche l'Inter su Marco Di Cesare. Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica argentina "Racing De Alma", infatti, una delegazione di dirigenti nerazzurri ha seguito da vicino la gara del Racing contro il Cruzeiro per visionare il centrale classe 2002. L'ex interista Diego Milito potrebbe diventare presidente del club argentino e quindi favorire i nerazzurri nella corsa al difensore, ma al momento non sono state presentate offerte. Rimane vivo l'interesse di Roma e Inter per Di Cesare.

(racingdealma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE