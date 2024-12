Calciomercato Roma, dalla Spagna: Valencia su Sangaré. Si tratta sul prestito con diritto di riscatto

Arrivato l'estate scorsa alla Roma, Buba Sangaré non ha trovato spazio in prima squadra tra Serie A ed Europa League finora e ha raccolto qualche minuto con la Primavera giallorossa. Secondo quanto scrivono in Spagna, il classe 2007 interessa al Valencia. Il club spagnolo, infatti, è alla ricerca di un terzino destro per sostituire l'infortunato Thierry Rendall: in cima alla lista delle preferenze c'è Ivan Fresneda (un'altra opzione è Álex Jiménez), ma il Valencia vorrebbe aggiungere anche un altro terzino destro e il profilo individuato è proprio quello di Sangaré.

Gli spagnoli hanno già avviato le trattative con il terzino giallorosso, ex Levante, per provare a portare a Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

(relevo.com)

