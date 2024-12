Nome nuovo per la difesa della Roma. Come scrivono dalla Spagna i giallorossi hanno messo gli occhi su Mika Marmol, centrale classe 2001 del Las Palmas. Costo del cartellino 10 milioni, con la trattativa che non si prospetta però semplicissima: il Las Palmas, infatti, non sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore a gennaio se non di fronte ad un'offerta importante. Su di lui anche il Como di Cesc Fabregas.

(relevo.com)

