Calciomercato Roma, dalla Germania: il Galatasaray vuole Dybala in prestito, contatti in corso. Ma il club turco dovrà prima effettuare delle cessioni

Il Galatasaray continua a mostrare interesse nei confronti di Paulo Dybala. Come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deustchland, i colloqui tra le parti sono ancora in corso ma la Joya non rappresenta una priorità assoluta per il club turco. Il Gala starebbe spingendo per acquistarlo con la formula del prestito ma intanto sta sondando ulteriori piste. Inoltre è fondamentale cedere alcuni calciatori stranieri prima di poter completare le operazioni in entrata.

?? Paulo #Dybala remains on #Galatasaray Istanbul’s shortlist, and talks are ongoing.

However, Gala have set clear limits and do not intend to sign him at any cost. Currently, discussions are centered on a potential loan deal with AS Roma. The club is also exploring other… pic.twitter.com/qUeHWd0uB7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 21, 2024