Calciomercato Roma, dalla Francia: Betis sulle tracce di Le Fée

Enzo Le Fée rimane l'oggetto misterioso del calciomercato della Roma. Arrivato dal Rennes per quasi 24 milioni di euro, il francese non sta trovando molto spazio nel centrocampo giallorosso. Voluto principalmente da Florent Ghisolfi, il classe 2000, anche a causa di un infortunio, ha racimolato solamente 365 minuti in 7 presenze. Con il reintegro in rosa di Leandro Paredes, Le Fée è uscito fuori dalle gerarchie di Claudio Ranieri e non è escluso che già a gennaio possa lasciare la Capitale in prestito. Secondo quanto riportato dal sito francese, sulle tracce del ventiquattrenne ci sarebbe il Betis e un'altra squadra transalpina che disputa le coppe europee.

