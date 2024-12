Nemanja Matic potrebbe tornare in Italia. L'ex centrocampista della Roma, ora in Francia con la maglia del Lione, è nel mirino di Napoli e Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista del mercato invernale. Matic, secondo le informazioni del portale dell'esperto di mercato, sta prendendo in considerazione la possibilità di un ritorno in Serie A ma andrebbero trovate le condizioni per il trasferimento.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE