Calciomercato: Juric candidato principale per la panchina del Southampton

Dopo la parentesi poco felice alla guida della Roma, Ivan Juric potrebbe presto ripartire dalla Premier League. Come scrive l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio infatti il tecnico croato sarebbe il candidato principale per la panchina del Southampton, attualmente ultimo in Inghilterra con soli 5 punti in 16 partite.

I colloqui tra club e allenatore sarebbero in corso e la Roma osserva da spettatrice interessata: l'eventuale firma permetterebbe ai giallorossi infatti di chiudere anticipatamente il contratto del croato ancora in corso fino a giugno 2025.

Ivan #Juric is the main candidate to become the new @SouthamptonFC coach. Talks ongoing between #SaintsFC and former @OfficialASRoma manager. @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 20, 2024