La Roma e Claudio Ranieri sono sempre più vicini, per la terza volta. Come scrive il sito dedicato al mercato, però, tra i tanti nomi sondati nei giorni scorsi c'è stato anche quello di Okan Buruk, tecnico del Galatasaray. Un sondaggio concreto, quello per l'ex centrocampista classe '73 - ma che non ha avuto appunto un seguito: l'allenatore non ha voluto lasciare il club turco in cui crede fortemente.

(tmw.com)

