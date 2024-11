Panchina Roma: era Montella il candidato scelto. Le difficoltà nella trattativa hanno spinto i Friedkin verso Ranieri

Era Vincenzo Montella il candidato scelto per allenare la Roma. La notizia è riportata su X da Roberto Maida, giornalista del Corriere dello Sport, secondo il quale l'"Aeroplanino" era il profilo individuato dalla proprietà giallorossa, ma le difficoltà nella trattativa, fra le resistenza della federazione turca e la non disponibilità del tecnico a un contratto breve, hanno spianato la strada per Claudio Ranieri.

