Napoli, Raspadori: "Vorrei avere più minutaggio. Cerco spazio e continuità"

Giacomo Raspadori rompe il silenzio e parla del suo futuro. Recentemente accostato a Roma e Juventus, il classe 2000 del Napoli si è raccontato a Vivo Azzurro TV e ha ammesso di voler cercare più spazio. L'ex Sassuolo potrebbe infatti non aver chiuso la porta ad un possibile addio. Ecco le sue dichiarazioni

"A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi, in questo momento di carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità. Di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio".