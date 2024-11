LIVE - Mancini, ieri contatto con la Roma: si attende la risposta definitiva dei Friedkin. Il tecnico non conferma

Il futuro di Ivan Juric è ancora in bilico e i Friedkin sono chiamati a prendere una decisione. Al momento il nome più caldo per sostituire l'allenatore croato è Roberto Mancini, rimasto svincolato dopo l'addio alla nazionale dell'Arabia Saudita. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

15:00 - Come rivelato da Paolo Assogna di Sky Sport, nella giornata di ieri c'è stato un contatto tra i Friedkin e Roberto Mancini. L'ex ct dell'Arabia Saudita è stato contattato telefonicamente direttamente dal giornalista dell'emittente televisiva ma l'allenatore non ha confermato la notizia.

14:19 - Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, la scorsa settimana la proprietà giallorossa ha contattato Roberto Mancini: l'ex ct dell'Arabia Saudita ha fatto precise richieste sulla durata del contratto e sulle future mosse di mercato e ora si attende la risposta definitiva dei Friedkin.