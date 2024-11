Liverpool, Chiesa è già un caso: l'esterno potrebbe tornare in Serie A a gennaio

L'avventura di Federico Chiesa in Premier League non sta andando come tutti si sarebbero aspettati. Fino ad ora l'esterno arrivato in estate dalla Juventus, ha raccolto pochissimi minuti giocati e per Arne Slot, allenatore del Liverpool, non sarà pronto per scendere in campo prima di metà novembre. In Inghilterra le critiche dei tifosi non si sono fatte attendere ed ora il classe 1997 potrebbe già pensare ad un ritorno in Serie A a partire da gennaio. Sul calciatore potrebbero esserci già gli occhi di Roma, Milan ed Inter. La trattativa con i Reds si potrebbe già intavolare, ma, l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio che il calciatore percepisce: 7,5 milioni di euro a stagione. In caso di approdo in prestito con diritto, però, il peso a bilancio sarebbe solo per qualche mese e quindi sostenibile per chiunque.

(calciomercato.com)

