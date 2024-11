Esonero Juric, caccia al sostituto: proposti 6/7 allenatori tra cui Garcia e Lampard. 'No comment' di Ghisolfi sull'eventuale ritorno del tecnico francese

La Roma è già alla ricerca del sostituto di Ivan Juric e, come riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, sono tanti i nomi sul tavolo dei Friedkin. Nell'ultima settimana sono infatti stati proposti almeno 6/7 allenatori tra cui Rudi Garcia e Frank Lampard. Nella conferenza stampa post Roma-Bologna Florent Ghisolfi, responsabile dell'area tecnica, ha preferito però non rispondere alla domanda sull'eventuale ritorno del tecnico francese in giallorosso. Roberto Mancini, uno dei principali candidati per sostituire Juric, ha presentato le sue richieste alla Roma ma la decisione non dipende ovviamente solamente da lui.

