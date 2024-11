Dalla Svezia, calciomercato: il Monza su Tahirovic. La Roma ha diritto ad una percentuale sulla rivendita

Dall'arrivo di Francesco Farioli sulla panchina dell'Ajax, Benjamin Tahirovic è totalmente uscito dalle gerarchie della squadra olandese. Approdato nel club di Amsterdam lo scorso anno, per una cifra vicino agli 8 milioni di euro dalla Roma, si era ritagliato un posto tra i titolari (ben 37 presenze). Quest'anno, invece, il classe 2003 è sceso in campo una sola volta. Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese, ora Tahirovic potrebbe cambiare casacca durante la finestra di mercato invernale. Sulle sue tracce ci sarebbe il Monza di Alessandro Nesta, che è alla ricerca di nuovi rinforzi in mezzo al campo. La Roma resta in attesa di nuovi sviluppi, poiché, sulla cessione del bosniaco avrebbe diritto al 15% della sua futura rivendita.

(expressen.se)

