Dalla Germania: Lampard non sarà l'allenatore della Roma. Mancini ancora in corsa

Frank Lampard non diventerà il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico inglese, come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, è uscito dalla corsa dei papabili sostituti di Ivan Juric. Resta però caldo il nome di Roberto Mancini, da poco esonerato da ruolo di ct dell'Arabia Saudita.

??? Understand that Frank #Lampard will not become the new head coach of AS Roma as things currently stand ✔️

46 y/o was one of the candidates as reported. Roberto Mancini, still in the race to replace Ivan Juric. But there are more options for AS Roma. @SkySportDE ??????? pic.twitter.com/go2w39UUEk

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 11, 2024