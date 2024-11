Calciomercato Roma: Saud ha chiesto la cessione a gennaio. Possibile ritorno in Arabia Saudita

L'avventura di Saud Abdulhamid alla Roma potrebbe chiudersi dopo pochi mesi. Come svelato nel consueto collegamento delle 11 dal giornalista Marco Juric, il terzino arrivato in estate avrebbe già chiesto la cessione perché non soddisfatto del minutaggio raccolto fin qui.

Il classe 1999, ad oggi, ha raccolto solo due presenze in Europa League: 19 minuti finali contro l'Athletic Club e i primi 65' nella trasferta in casa dell'Elfsborg. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Arabia Saudita.

(Manà Manà Sport Roma)