Calciomercato Roma, Paredes verso l'addio a gennaio: si avvicina il ritorno al Boca

È ai titoli di coda l'avventura di Leandro Paredes con la Roma. Come scrive il giornalista Marco Conterio su X, infatti, per il centrocampista si avvicina il ritorno al Boca Juniors già a gennaio. Il club giallorosso ha aperto alla cessione, essendo il giocatore in scadenza e con un ingaggio da 5,9 milioni lordi. Al raggiungimento delle 80 presenze, inoltre, la Roma dovrà versare altri 2 milioni al PSG (ora è a quota 56).

