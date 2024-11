Calciomercato Roma: la Fiorentina pensa al riscatto anticipato di Bove

Manca ancora un po' alla sessione di calciomercato invernale, ma le squadre di Serie A si stanno già muovendo per capire come andare a rinforzare la rosa. Tra queste c'è anche la Fiorentina, che vuole assolutamente assicurarsi di non perdere Edoardo Bove. Il centrocampista ha un obbligo di riscatto che scatta quando il classe 2002 avrà raggiunto il 60% delle presenze stagionali. Ma la Viola non vuole aspettare e vorrebbe da subito blindare il ventiduenne. Attualmente la Roma, club che detiene ancora il cartellino del calciatore, non sta pensando al mercato, ma nelle prossime settimane ci saranno sicuramente dei contatti tra le parti. Da quest'operazione i giallorossi potrebbero incassare circa 10,5 milioni di euro.

(corrieredellosport.it)

