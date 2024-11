Calciomercato Roma, ipotesi addio a parametro zero per Marin: Juventus, Inter, Liverpool e Marsiglia interessate

[...] La Juventus ha posato gli occhi su Renato Marin, portiere della Roma e della Nazionale azzurra Under 19, brasiliano di nascita ma in possesso di doppio passaporto. [...] La strategia della Juventus è proiettata sul medio-lungo periodo e assicurarsi uno dei migliori portieri giovani, per di più italiano di passaporto, è una priorità. A maggior ragione a parametro zero, perché Marin andrà in scadenza di contratto a giugno e dunque già tra pochi mesi sarà libero di accordarsi con un altro club. Sul classe 2006 non c’è soltanto la Juventus: si è mossa anche l’Inter e ci sono anche società interessate all’estero: su tutte il Liverpool, ma occhio al sempre attento Marsiglia.

(Tuttosport)