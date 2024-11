Calciomercato Roma, dalla Turchia: osservatori del Fenerbahce per visionare Zalewski

Potrebbero ritrovarsi le strade di Nicola Zalewski e Josè Mourinho. Come scrive il portale turco, infatti, alcuni osservatori del Fenerbahce, su richiesta dello Special One, avrebero visionato il laterale polacco nelle sfide dei giallorossi contro Verona e Torino. Il giocatore resta in scadenza di contratto.

? Jose Mourinho'nun isteği üzerine Branco'nun yardımcısı Okan Özkan, ekibinden bir ismi Nicola Zalewski'yi canlı izlemesi için İtalya'ya yolladı. Roma'nın Torino ve Verona ile oynadığı maçları izleyen gözlemciler, oyuncunun son durumunu raporladı ve teknik heyete sundu.… pic.twitter.com/q3dw7dCLEi — Fanatik (@fanatikcomtr) November 16, 2024