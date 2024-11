Calciomercato Roma, dalla Germania: Hummels vuole giocare. Ipotesi addio a gennaio o ritiro in caso di scarso minutaggio anche con Ranieri

Il futuro di Mats Hummels è ancora da decifrare, ma molto dipenderà da Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva tedesca, il difensore centrale vuole giocare con continuità e, in caso di scarso minutaggio anche sotto la guida del nuovo allenatore, potrebbe seriamente pensare di lasciare il club giallorosso nella sessione invernale di mercato. Inoltre non è da escludere l'ipotesi ritiro qualora non bussassero alla porta top club europei. Il trentacinquenne ha già informato la Roma dell'eventuale decisione ed è in costante contatto con i dirigenti.

