Calciomercato Roma, dalla Francia: il Real Madrid interessato a Ndicka

Arrivato a parametro zero nell'estate del 2023 e autore fino a questo momento di una stagione complessivamente positiva, Evan Ndicka potrebbe salutare i colori giallorossi già nelle prossime sessioni di mercato. Come scrive su X il giornalista Abdellah Boulma infatti sul difensore ivoriano ci sarebbe l'interesse del Real Madrid, nonostante il contratto in scadenza nel 2028.

Lié à l’AS Roma jusqu’en juin 2028, le défenseur Evan Ndicka (25 ans) suscite l’intérêt du Real Madrid ? — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) November 12, 2024