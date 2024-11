Calciomercato Roma, ag. Saud: "Ha un contratto fino al 2028, non vuole tornare in Arabia" (FOTO)

Dopo le voci di un possibile addio di Saud Abdulhamid, arrivato in estate in giallorosso, l'agente Ahmed Almualim è intervenuto con un post su X per chiarire la situazione del terzino della Roma. "A causa delle tante indiscrezioni e notizie che circolano sui social e in alcuni programmi sportivi sul futuro del mio cliente in merito ad un possibile ritorno di Saud nella Saudi Pro League nel prossimo periodo, devo dire che questa notizia è completamente falsa. Saud non ha alcuna intenzione al momento né nel prossimo futuro di tornare nella Saudi Pro League. Ha un contratto valido con la Roma fino a giugno 2028 ed è determinato a completare il suo viaggio europeo fino alla fine", le sue dichiarazioni.

فقط للتوضيح : بسبب كثرة الشائعات والأخبار المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي وفي بعض البرامج الرياضية

حول مستقبل موكلي " سعود عبدالحميد "

والتي تتحدث عن عودة محتملة لسعود عبدالحميد

لدوري روشن في الفترة المقبلة عليه أؤكد ، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا

ولا يوجد لدى… https://t.co/L7wZCX3uNy — Ahmed Almualim (@a_almualim) November 6, 2024