La Manna: “Beto alla Roma? Possibile, ma il problema è legato al costo del cartellino"

La Roma è alla ricerca di un vice Dovbyk, e l'ultimo nome emerso è quello di Beto, attualmente all'Everton. Della situazione del brasiliano ha parlato Gabriele La Manna, intermediario che curò il trasferimento del giocatore dal Portimonense all'Udinese, dicendo la sua su un possibile passaggio dell'attaccante in giallorosso. Queste le sue parole:

Secondo lei Beto può tornare in Italia? Si parla di un interesse della Roma in vista della sessione di mercato di gennaio.

“Potrebbe. Beto è fuori dal giro dell’Everton ma il problema è legato al costo del suo cartellino: i Toffees lo hanno pagato tanto e l’attaccante guadagna circa 3 milioni”.

Sa se ci sono contatti con alcuni club?

“No”

(okcalciomercato.it)

