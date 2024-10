Esonero Juric, la Roma corre ai ripari: nella notte primi contatti con Ranieri

La sconfitta arrivata per 5-1 contro la Fiorentina, non rende Ivan Juric tranquillo. La Roma crolla contro la Viola ed ora per il tecnico croato diventa difficile una conferma sulla panchina giallorossa. Secondo quanto riportato da Retesport, nella notte la società capitolina avrebbe già avuto i primi contatti con Claudio Ranieri, che dopo aver lasciato il Cagliari si è preso una pausa dai campi. Il tecnico romano potrebbe nuovamente far ritorno nella Capitale dopo l'esperienza da traghettatore della stagione 2018/2019.

