Calciomercato Roma, vicepres. Besiktas: "Zalewski? No comment. Ma può interessarci" (VIDEO)

In occasione dell'evento Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, il vicepresidente del Besiktas Huseyin Yucel è intervenuto ai microfoni dei cronisti e ha parlato anche di Nicola Zalewski, molto vicino al Galatasaray l'estate scorsa. "Zalewski a gennaio? No comment, ora non c’è niente ma può interessarci. Se vogliamo qualcuno lo prendiamo", le sue parole sull'esterno classe 2002 della Roma.