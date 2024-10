Calciomercato Roma: piace Zhegrova in vista della prossima estate. Su di lui anche l'Atalanta

Edon Zhegrova sta disputando una grande stagione con il Lille e grazie alle sue prestazioni ha riscosso molto interesse in Serie A. Come riportato dal portale che si occupa di calciomercato, Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, stravede per l'esterno kosovaro ma gli acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao hanno ridotto sensibilmente la possibilità di vederlo in bianconero. Inoltre il classe '99 piace a Roma (che lo ha seguito con grande attenzione in estate) e Atalanta soprattutto in vista della prossima stagione. Il Lille infatti ha già rifiutato numerose offerte ed è intenzionato a resistere anche a gennaio. Il calciatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e potrebbe partire per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

(calciomercato.com)

