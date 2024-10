Calciomercato Roma, Paredes: "Boca? È sempre bello giocare un Mondiale per Club. Felice in giallorosso" (VIDEO)

Di ritorno a Roma dopo gli impegni con l'Argentina, Leandro Paredes è stato intercettato all'aeroporto di Ezeiza dai cronisti presenti e ha parlato del suo futuro dopo le insistenti indiscrezioni di un suo ritorno al Boca Juniors nel 2025. "Non lo so. Dico sempre che vivo la mia vita, la mia carriera giorno per giorno. Sono nel mio club, ho un contratto con il mio club, sono molto felice. Succederà quello che dovrà succedere. Come ho detto poco fa, vivo la mia vita giorno per giorno", le parole del centrocampista.

"Mio padre è pazzo - ha aggiunto commentando il post su Instagram del papà che ritraeva Paredes con la maglia del Boca -. Ma non preoccupatevi, vivo la mia vita con calma, vivo la mia carriera giorno per giorno. È sempre bello giocare un Mondiale per Club. La competizione è sempre spettacolare, ma non posso dire molto, devo vivere la mia carriera giorno per giorno".

