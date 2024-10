Calciomercato Roma, Gago: "Contatti con Paredes? Rispettiamo chi è qui, a fine stagione si farà un bilancio" (VIDEO)

Da ieri Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Diverse le indiscrezioni nelle ultime ore che hanno parlato di un prossimo ritorno di Paredes con la maglia degli xeinezes. Tanto che, in conferenza stampa, Gago ha risposto così ad una domanda sui contatti per riportare Paredes al Boca nel 2025: "Dobbiamo rispettare i giocatori che sono qui - ha detto l'allenatore ed ex centrocampista anche della Roma -. Il bilancio si farà alla fine della stagione".

?️ "¿CUÁNTOS JUGADORES NOMBRARON DESDE LLEGUÉ? NO HABLÉ CON NADIE" ?️ Fernando Gago, sobre los contactos con Paredes para incorporarlo al Xeneize en 2025: "Hay que respetar a los futbolistas que están acá, el balance se hará cuando se termine la temporada". pic.twitter.com/7BVwnmhv6X — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2024