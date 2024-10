Il Galatasaray non molla Paulo Dybala e nella sosta è pronto ad un nuovo assalto, almeno a dar retta a quanto scrivono in Turchia. Secondo le indiscrezioni, infatti, nei prossimi giorni una delegazione del club turco sarà in Italia per incontrare la Roma. Il contratto dell'argentino scade al termine della stagione, con una clausola di rinnovo in ballo, ma già nei mesi scorsi Dybala si era informato con Icardi riguardo il Galatasaray che da tempo ha messo l'argentino nel mirino.

(fotomac.com.tr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE