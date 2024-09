Rivas (procuratore Avios Soccer): "Valentini sondato anche dalla Roma, ma la Fiorentina è il club giusto"

FIRENZEVIOLA.IT - Emanuel Rivas, procuratore dell'Avios Soccer, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale che si occupa della Fiorentina e tra i vari temi trattati si è soffermato su Nicolas Valentini, uno dei calciatori seguiti proprio dall'agenzia. Il difensore centrale argentino era stato accostato alla Roma in estate ma la società toscana ha anticipato la concorrenza e ha acquistato il classe 2001. Ecco le parole del procuratore.

La trattativa con la Fiorentina è stata veloce?

"Non tanto, c'erano anche altri club che lo volevano. Ma la Fiorentina per noi, e anche per il ragazzo, era la squadra più giusta per fare il prossimo passo in avanti. Ha un grande futuro di fronte a sé".

Ci conferma che lo cercavano anche altre squadre? In Italia si parlava di Lazio e Inter.

"Sì, con loro ne abbiamo parlato. Anche in Inghilterra e in altri Paesi, ma lui voleva venire in Italia. Anche la Roma l'aveva sondato, ma Firenze per noi era il posto più adatto a lui".

