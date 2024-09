LIVE - Juric arrivato a Trigoria, i tifosi: "Gioca solo chi ha le p***e". Contratto annuale a 2 milioni a stagione con opzione di rinnovo in caso di Champions

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - L'esonero di Daniele De Rossi è arrivato in mattinata poco prima delle 9. Da quel momento si sono scatenate le voci sul possibile sostituto della Roma: Allegri e Pioli i nomi immediatamente balzati alla mente, con l'ex allenatore del Milan che sembrerebbe però diretto all'Al-Nassr. Questi tutti gli aggiornamenti:

15:33 - Ivan Juric è arrivato a Trigoria: il nuovo allenatore firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2025 e alle 17 terrà il primo allenamento. "Benvenuto, fagli tirare fuori le p***e. Gioca solo chi ha le p***e", lo sfogo dei tifosi.

14:29 - Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Ivan Juric ha lasciato l'Hotel Hilton ed è diretto verso Trigoria. L'allenatore firmerà il nuovo contratto e successivamente condurrà il primo allenamento.

14:25 - Come svelato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, Ivan Juric guadagnerà circa 2 milioni di euro a stagione e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

14:16 - Come rivelato da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri non ha avuto alcun contatto con la Roma.

13:57 - Arriva la conferma di Fabrizio Romano: Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Roma e firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione in caso di qualificazione in Champions League.

