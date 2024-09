LIVE - Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray punta a tornare ad Istanbul con Zalewski stasera. Offerta da 8 milioni più bonus

Il mercato della Roma potrebbe chiudersi con la cessione di Nicola Zalewski, negli ultimi giorni finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray. Emissari del club turco sono attualmente nella capitale per incontrare la dirigenza giallorossa e tentare di chiudere l'arrivo dell'esterno per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Queste tutte le notizie della giornata:

12.25 - È in corso un altro vertice tra Roma e Galatasaray per trovare l'accordo per la cessione di Zalewski, che ha dato già la sua apertura al trasferimento. Secondo quanto riferito, i giallorossi, partiti da una richiesta di 10 milioni di euro, potrebbero firmare l'accordo intorno agli 8 milioni più bonus.

(calciomercato.it)

11.40 - Come scrive su X il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, la dirigenza del Galatasaray pensava di chiudere ieri la trattativa e aveva in programma un aereo alle 12 per far rientro ad Istanbul. Ma la trattativa va per le lunghe e il volo di ritorno è stato rinviato: l'obiettivo è incontrare la Roma in giornata, perfezionare l'accordo e far rientro in Turchia, insieme al giocatore, in serata.