Calciomercato, ufficiale: Keramitsis al Pogon Szczecin. Il difensore su Instagram: "Un onore vestire la maglia della Roma". Poi la dedica a Mourinho: "Grazie mister" (FOTO e VIDEO)

Termina l'avventura di Dimitrios Keramitsis alla Roma. Arrivato nel club giallorosso tre anni fa, il difensore centrale greco è stato un pilastro della Primavera e dopo ben 91 presenze ha salutato la Capitale. Il classe 2004 si è liberato a parametro zero in seguito al mancato rinnovo e ora è pronto a vivere la sua prima esperienza tra i professionisti, dato che è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Pogon Szczecin e si è legato al club polacco con un contratto triennale. Ecco il comunicato: "Dimitrios Keramitsis è diventato un nuovo giocatore del Pogon Szczecin. Il difensore greco ha firmato un contratto triennale.

Il difensore è nato il 1° luglio 2004 a Salonicco. Misura 193 centimetri. È un ex giocatore del PAOK e dell'Aris Salonicco, tra le altre, e gioca nelle selezioni giovanili della Grecia. Nel 2020 si è trasferito in Italia, entrando nelle giovanili dell'Empoli FC, con cui ha vinto il Campionato Primavera. Un anno dopo si trasferisce all'AS Roma. Si mette in luce soprattutto con la Primavera e fa il suo esordio in Serie A nel 2021/22 (è la sua unica presenza nella squadra maggiore). Nelle due stagioni successive è stato convocato in 16 occasioni. Nel 2023/24 ha giocato nella Primavera della Roma, partecipando a 32 partite e segnando 6 gol. La squadra giovanile dell'AS Roma è diventata vice-campione d'Italia e vincitrice della Supercoppa. È stato anche il vincitore del prestigioso premio “Primavera Best Awards” nel 2023, venendo nominato nell'undici migliore della stagione.

'Stiamo acquistando un giocatore con un potenziale molto alto, che può entrare immediatamente in competizione per un posto nell'undici titolare', afferma il direttore sportiva Dariusz Adamczuk. - Dimitrios ha buone capacità fisiche e gioca un calcio moderno. Il suo piede preferito è il destro, ma può usare anche il sinistro senza problemi. È un calciatore giovane e già formato avendo giocato in uno dei migliori campionati giovanili del mondo. Spero che il suo gioco porti molta gioia ai tifosi del Pogoń'.

Keramitsis si unirà all'allenamento della squadra lunedì prossimo. Nel Pogoń giocherà con il numero 13.

'Mi piace giocare in modo aggressivo e attivo in ricezione', dice il nuovo calciatore del Pogoń. - Mi sento a mio agio anche nell'area avversaria sui calci piazzati. Ho già visto i video delle precedenti partite del Pogoń e non vedo l'ora di incontrare il pubblico dal vivo. Ho già parlato con l'allenatore, so cosa mi chiede e farò del mio meglio per soddisfare queste aspettative'".

Keramitsis ha rilasciato anche la prima intervista ai canali ufficiali del club, soffermandosi sulla scelta di questa nuova avventura e sull'importanza di José Mourinho. Ecco le sue parole.

Perché ha deciso di firmare con il Pogoń? C'è qualcosa in particolare che ti ha fatto prendere questa decisione?

"La cosa più importante è stata che il Pogoń ha dimostrato quanto mi volesse. È stato molto determinato. Anche le conversazioni che ho avuto con altri giocatori prima di arrivare al club sono state importanti. Per esempio, ho parlato con Nicola Zalewski, che è polacco, e mi ha parlato molto bene della Polonia. So anche che ci sono due greci che attualmente giocano qui, Efthymis Koulouris e Leonardo Koutris. Anche loro mi hanno parlato molto bene del club e della città. Inoltre, mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato qui".

Essendo stato un calciatore dell'AS Roma, hai avuto l'opportunità di lavorare con José Mourinho ed è stato proprio lui a farti debuttare in Serie A. Come ha lavorato con questo leggendario allenatore? È così esigente come si dice?

"José Mourinho è un allenatore eccezionale. È chiamato 'The Special One' per un motivo. Ha un modo unico di dirti cosa pensa e su cosa devi concentrarti. Ha un carisma incredibile, ho un ottimo rapporto con lui. È stata una delle persone che ha creduto in me: quando avevo solo 17 anni mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra in Serie A e in generale nel grande calcio. Gli sono grato per tutto quello che ha fatto per me. Chissà, forse in futuro avrò la possibilità di lavorare ancora con lui".

Il giovane difensore centrale greco ha poi voluto ringraziare su Instagram la Roma: "Grazie Roma. Grazie Roma per 3 anni pieni di vittorie, sconfitte, sacrifici e tante emozioni che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano all'interno di questo club, che mi hanno fatto sentire questa squadra come casa mia subito fin dall’inizio. Voglio ringraziare la dirigenza, i miei compagni e gli staff con cui in questi 3 anni siamo arrivati in 4 finali (2 vinte, 2 perse) che mi sono stati vicini nei momenti difficili e con i quali ho vissuto momenti di grande felicità. È stato un onore per me rappresentare questa maglia. Arrivederci, Dimitrios".

Inoltre Keramitsis ha dedicato una storia a José Mourinho, l'allenatore che lo ha fatto debuttare in Serie A: "Grazie di tutto mister, è stato un onore".