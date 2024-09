Mats Hummels si allontana dalla Roma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la dirigenza giallorossa non sarebbe più convinta di andare in fondo nella trattativa per arrivare all'ex difensore del Borussia Dortmund. Sul mercato degli svincolati ci sono ancora Sergio Ramos, Matip, Soumaoro e Djidji. La società valuterà pro e contro e se affondare per un nuovo difensore.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE