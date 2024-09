Calciomercato Roma: per Hummels contratto fino a giugno 2025 a 2 milioni più bonus

Mats Hummels sarà presto un giocatore della Roma. Il difensore tedesco arriverà nella Capitale in mattinata per poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Come scrive Fabrizio Romano, l'ex Dortmund firmerà fino al 2025 a 2 milioni di euro più bonus a stagione. Non è presente nessuna opzione di rinnovo automatico.

??? Mats Hummels to AS Roma, here we go! Agreement sealed on every detail of the contract.

Hummels, on his way to Italy right now as flight has been confirmed today ahead of medical tests. ✈️??

Salary around €2m plus add-ons, contract until June 2025. pic.twitter.com/1BlwZ72dr8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024