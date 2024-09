Calciomercato Roma: la Fiorentina pensa a Zalewski a parametro zero

Il futuro di Nicola Zalewski è ancora tutto da delineare. Il Nazionale polacco, dopo aver rifiutato tutte le offerte arrivate in estate, è ora in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la Roma a parametro zero. Il classe 2002 sarebbe infatti finito nel mirino della Fiorentina che, dopo l'affare Edoardo Bove, ora punta di convincere Zalewski a trasferirsi a Firenze. Il giocatore è infatti un occasione che il ds Viola, Pradé, non vuole farsi sfuggire. Quest'estate il ventiduenne aveva già rifiutato le offerte di PSV e Galatasaray, con il club turco che ci ha tenuto a specificare che la trattativa è saltata a causa del rifiuto del ragazzo nato a Tivoli.

(tuttomercatoweb.com)

