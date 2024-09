Calciomercato Roma, il retroscena: anche la Lazio ci ha provato per Hummels, 'no' del difensore

La Roma ha chiuso il proprio mercato con il grande acquisto di Mats Hummels, rimasto svincolato per circa tre mesi in seguito alla conclusione dell'esperienza al Borussia Dortmund. Il difensore centrale tedesco ha ricevuto numerose offerte nella sessione estiva di calciomercato ed era stato accostato anche al Bologna, ma come rivelato dall'emittente televisiva sulle sue tracce ci sarebbe stata anche la Lazio. I biancocelesti avevano provato a tesserare il calciatore prima di virare sul neo acquisto Samuel Gigot, ma la trattativa fu immediatamente bloccata a causa del 'no' di Hummels e la motivazione non è legata alla mancata partecipazione in Champions League.

(Sky Sport)