Calciomercato Roma: il Milan studia l'offerta per tenere Abraham. Pronti 8/10 milioni di euro

Tammy Abraham in casa Milan ha conquistato tutti, da Fonseca alla dirigenza. Con la prestazione nel derby di Milano l'inglese è entrato nel cuore del popolo rossonero per come ha lottato in campo ed è già considerato fondamentale per la squadra. La dirigenza rossonera ha già investito 1,5 milioni per il prestito di Abraham e secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, l'idea del Milan sarebbe quella di acquistare Abraham a titolo definitivo, per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'appuntamento era fissato in primavera, ma giocando così potrebbe spingere i rossoneri ad accelerare le operazioni.

(calciomercato.com)

