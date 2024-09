Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray su Zalewski

Come riferisce il giornalista turco Emre Kaplan, dell'emittente televisiva, Nicola Zalewski è nel mirino del Galatasaray. L'esterno classe 2002, che fin qui ha preso parte a tutte e tre le prime partite stagionali della Roma, potrebbe dunque finire in Turchia, dove il mercato chiuderà il 13 settembre. Lo stesso giornalista fa sapere come sia George Gardi a fare da intermediario per l'operazione, lo stesso che ha da poco portato Osimhen al Galatasaray.

(Aspor)

Galatasaray sol kanat bölgesi için Nicola Zalewski ile ilgileniyor. @aspor — Emre Kaplan (@emreekaaplan) September 8, 2024

La notizia viene confermata anche dalla redazione di Sky Sport: il Galatasaray prova a prendere Zalewski a titolo definitivo.