Calciomercato Roma, ag. De Winter: "Giallorossi interessati in estate? Abbiamo parlato con tanti club"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Fabrizio Loi, agente del difensore del Genoa Koni De Winter, ha rilasciato un'intervista al portale che si occupa di calciomercato e si è soffermato sull'interesse della Roma nei confronti del suo assistito nel corso della sessione estiva di mercato. Il difensore belga è uno dei grandi protagonsiti del Grifone e ieri ha siglato al minuto 96 la rete del definitivo 1-1 proprio contro i giallorosso. Ecco le parole del procuratore.

Ieri ha segnato contro la Roma, ovvero una squadra che più volte l'ha cercato in estate.

"E' stata un'estate molto chiacchierata, con qualche situazione molto simpatica. Ma Koni ha sempre detto che avrebbe lasciato il Genoa solo per fare il salto di qualità sotto tutti i punti di vista. Ci sono state squadre che hanno chiamato noi e altre il Genoa, ma alla fine si è ritenuto giusto restare lì per vivere una stagione da leader. Il suo obiettivo è fare una grande annata col Genoa e giocare con continuità anche con la nazionale belga. Poi vedremo il resto con molta tranquillità".

Sulla Roma però non ha risposto...

"La verità è che abbiamo chiacchierato tanto con tutti. Ma in Italia fai sempre più fatica che altrove a capire quando l'interesse è più o meno concreto. Quando parli con squadre inglesi o tedesche lo capisci nel giro di qualche settimana, con i club di Serie A è più difficile".

