Calciomercato, dalla Turchia: Galatasaray su Sergio Ramos. Offerti 4 milioni, il difensore ne chiede di più

Come la Roma, anche il Galatasaray valuta il mercato degli svincolati per assicurarsi un difensore per la stagione in corso. Secondo quanto scrive il giornalista turco Nazim Turknas, il Galatasary - che aveva cercato anche Mario Hermoso - ha contattato Sergio Ramos offrendogli un contratto da 4 milioni a stagione, ma la leggenda del Real Madrid ne chiede 8. Continuano, comunque, i colloqui tra le parti.

—-Galatasaray Özel—-

Galatasaray’a İspanyol yıldız mı? ?İspanyolların Dünyaca ünlü savunmacısı Sergio Ramos ile Galatasaray Yönetiminin temasa geçtiği ve ilk aşamada 4 milyon €/ yıllık maaş teklif ettiği ancak tecrübeli stoperin 8 milyon €/ yıllık net rakam istediği… pic.twitter.com/WzpbrpMo9n — Nazım Türknas (@nazimturknas) September 2, 2024