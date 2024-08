Ufficiale: Vetkal è un nuovo giocatore del Brommapojkarna. Il centrocampista: "Grazie alla Roma per il sostegno"

Nuova avvenura in Svezia per Martin Vektal. Il centrocampista estone classe 2004, infatti, è un nuovo giocatore del Brommapojkarna, club che milita nella prima divisione svedese. Il giocatore ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo, come annuncciato da lui stesso su Instagram: "Sono lieto di annunciare che sono entrato a far parte del Brommapojkarna con un contratto di 3,5 anni. Il Brommapojkarna è tra i più grandi nomi del calcio svedese e non vedo l'ora di avere l'opportunità di sviluppare ulteriormente il mio gioco ai massimi livelli e di dare il massimo per il club. Voglio ringraziare la Roma per il loro sostegno negli ultimi 4 anni e per avermi aiutato a raggiungere il mio più grande traguardo: rappresentare il mio paese, l'Estonia, a livello internazionale."

Martin Vetkal är rödsvart ? Den estniska landslagsmittfältaren Martin Vetkal är klar för BP och ansluter direkt från AS Roma. ? Läs mer på https://t.co/UrXzYC7s7d pic.twitter.com/C00RRKCsxv — BP (@bpfotboll) August 20, 2024