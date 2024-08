Ola Solbakken saluta nuovamente la Roma. L'attaccante norvegese, fuori dai programmi del club giallorosso, è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia dell'Empoli: Solbakken si trasferisce in prestito secco alla squadra allenata da Roberto D'Aversa e il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A.

